«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Кубке Испании благодаря голу Неймара

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте точным ударом с пенальти забил бразильский форвард Неймар.
В ответном матче «Барселона» примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Камп Ноу». Встреча запланирована на 26 января.
Ранее в других первых матчах 1/4 финала Кубка Испании «Алькорон» проиграл «Алавесу» (0:2), «Реал» уступил «Сельте» (1:2), а «Атлетико» разгромил «Эйбар» (3:0).