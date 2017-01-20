Пойет: «Барселона» Гвардиолы была сильнейшей командой, которую я видел

Бывший уругвайский футболист Густаво Пойет выразил мнение, что «Барселона» Хосепа Гвардиолы была самой сильной командой в мире.
«При всём уважении к другим мнениям, отмечу, что сегодня «Барселона» воспринимается как трио нападающих, а не команда. Но нельзя себя обманывать: без команды не было бы и побед, потому что их идея игры остаётся прежней. Это мысль, которую принёс Гвардиола. Я не хочу никого обидеть, но «Барселона» Гвардиолы была сильнейшей командой, которую я когда-либо видел. Несколько лет сине-гранатовые на голову превосходили все остальные команды. Ей не было равных, и Месси был вишенкой на торте. Он ею и остаётся, как и идея игры. «Барселона» уже не так стабильна, но сильна, как всегда», — приводит слова Пойета Sport.