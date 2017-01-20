Неизвестные бросили кирпич в машину Пайета, разбив лобовое стекло

Неизвестные бросили кирпич в машину полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайета и разбили лобовое стекло, сообщает Daily Mail.
Полиция подозревает болельщиков «Вест Хэма», которые недовольны решением Пайета покинуть команду. Ранее игроки «молотобойцев» сообщили руководству, что не хотят видеть Димитри в клубе. Футболист отказался играть за «Вест Хэм», тренируется с молодёжной командой и хочет вернуться в «Марсель».
Руководство французского клуба готово вернуть полузащитника и предлагает «Вест Хэму» £ 25 млн, но лондонцы не хотят расставаться с футболистом.