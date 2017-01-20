«Фрайбург» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:30

20 января во Фрайбурге, на стадионе «Шварцвальд-Штадион», состоится матч 17-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Баварией». Встреча начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Бавария».
Ранее друг с другом команды встречались 32 раза. Четырежды сильнее оказались футболисты «Фрайбурга», шесть встреч завершились вничью, и 22 раза победу одержала «Бавария».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Фрайбурга» со счётом 2:1.