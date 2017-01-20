Ди Мария: не собираюсь ехать в Китай, хочу остаться в «ПСЖ» и выиграть ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о возможном переезде в Китай. Футболист отметил, что не собирается покидать Францию и нацелен на победу в Лиге чемпионов.
«Мой контракт истекает через два года. Моя семья счастлива здесь. Появляются слухи, и каждый может думать, что он хочет. Некоторые хотят поехать в Китай. Они могут привлечь людей с их финансовыми возможностями, но не в моём случае. Я предпочёл бы остаться здесь. Чувствую себя счастливым. Хочу достичь своей цели и выиграть Лигу чемпионов», — сказал Ди Мария.
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