Боккетти: не смог бы поехать играть в Китай, это неуважение к своей карьере

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти считает, что футболисты, переезжая из Европы в чемпионат Китая, проявляют неуважение к своей карьере.
«Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живёт», — заявил Боккетти.
Переезд в китайский чемпионат аргентинского нападающего Карлоса Тевеса — футбольное событие, которое потрясло Боккетти в 2016 году больше всего. «С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны», — приводит слова итальянца ТАСС.