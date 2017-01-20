Сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго сыграли вничью в матче Кубка Африки

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Габоне, сборные Кот-д'Ивуар и ДР Конго сыграли вничью со счётом 2:2.
Ивуарийцам по ходу встречи пришлось дважды отыгрываться. На 9-й минуте счёт открыл Нескенс Кебано, а на 26-й отличился Вильфрид Бони. На 28-й минуте Жуниор Кабананга вновь вывел ДР Конго вперёд, но Сере Ди на 67-й минуте сравнял счёт, установив окончательный результат.
Турнирное положение в группе C: 1. «ДР Конго» — 4 очка (2 матча); 2. Кот-д'Ивуар — 2 (2); 3. Того — 1 (1): 4. Марокко — 0 (1).