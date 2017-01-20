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Орлов: «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе в полуфинале Лиги Европы

20 января 2017, пятница. 22:44. Футбол
Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у «Зенита» будет возможность сыграть на «Крестовском» в Лиге Европы в текущем сезоне, если команда дойдёт до решающих стадий турнира.

«Сможет ли „Зенит“ в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Ранее стало известно, что новый стадион в Санкт-Петербурге примет первый официальный матч в мае 2017 года. Пока же «Зенит», который в 1/16 финала Лиги Европы встретится с «Андерлехтом», принимает соперников на «Петровском».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Геннадий Орлов Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
20 января 2017, пятница
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