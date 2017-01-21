Сарри: Кубок Африки в январе — это нонсенс и абсурд

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри выразил возмущение тем фактом, что Кубок африканских наций проводится в январе. Неаполитанцы вынуждены были отпустить на турнир трёх своих игроков — защитников Калиду Кулибали и Фаузи Гулама, а также полузащитника Омара Эль-Каддури.
«Проведение Кубка Африки в январе — это нонсенс и абсурд. Из-за этого турнира мы лишились трёх игроков. Это что-то чудовищное. Если бы я был президентом клуба, то подал бы иски во все юридические инстанции, чтобы остановить это», — приводит слова Сарри UOL.