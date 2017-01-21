Анчелотти: можем быть довольны результатом матча с «Фрайбургом», но не игрой

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал непростую победу над «Фрайбургом» (2:1) в матче 17-го тура Бундеслиги. Победу мюнхенцам принёс гол Роберта Левандовского на 91-й минуте.
«Это был сложный матч против сильного, агрессивного соперника. В первом тайме мы играли не лучшим образом. Но мне понравился характер и воля к победе, которую показали мои футболисты. Поэтому в итоге мы и одержали победу. Мы можем быть довольны результатом, но не тем, как мы играли», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».