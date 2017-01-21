«Ливерпуль» — «Суонси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30

В субботу, 21 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Суонси Сити». Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Суонси».
Ранее друг с другом команды встречались 40 раз. 22 матча завершились победой «Ливерпуля», восемь раз команды сыграли вничью, и 10 раз сильнее был «Суонси».
Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счётом 2:1.
В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (45 очков) располагается на третьей строчке, а «Суонси» (15 очков) — на 20-й.