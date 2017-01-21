Самедов: спартаковский дух не то чтобы потерян, просто изменились времена

Новичок «Спартака» Александр Самедов, который этой зимой перебрался в стан красно-белых из «Локомотива», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру поделился мнением о том, присутствует ли у нынешнего коллектива знаменитый командный дух.
«Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. За счёт командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.
Существует ли спартаковский дух? Моё мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям. Даст Бог, спартаковский дух ещё будет привит.
Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провел не в «Спартаке», но я вырос именно там. Все уровни: школа, молодёжка, основа», — сказал Самедов.
Полную версию интервью с полузащитником «Спартака» Александром Самедовым читайте здесь.