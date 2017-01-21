Игроки «Зенита-2» Костин и Саламатов едут на сборы с «Томью»

Футболисты «Зенита-2» 22-летний защитник Кирилл Костин и его ровесник полузащитник Никита Саламатов отправятся на сборы с «Томью». Об этом в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян сообщил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.
«Футболисты „Зенита-2“ Кирилл Костин и Никита Саламатов едут на сборы с „Томью“. Помимо них, есть ещё несколько человек, но пока клуб не форсирует ситуацию, потому что нам нельзя заявлять игроков. Массовые приглашения на просмотры или покупку игроков не имеют смысла, пока не начнётся финансирование», – отметил Кудряшов.
В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 Костин провёл за «Зенит-2» 15 матчей, а Саламатов — 18.