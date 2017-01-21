Сигурдссон: даже ничья на «Энфилде» стала бы отличным результатом для «Суонси»

Полузащитник «Суонси Сити» Гилфи Тор Сигурдссон прокомментировал победу команды в матче 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «лебедей». Сигурдссон забил победный мяч, дубль у «Суонси» оформил Фернандо Льоренте.
«Даже ничья на „Энфилде“ стала бы очень хорошим результатом для нас. Думаю, что победа показывает характер команды. Мы хотели победить, много прессинговали в концовке и всё-таки забили третий мяч. Здоровяк Льоренте очень силён в воздухе, нам нужно было лишь грамотно доставлять ему мяч.
План на игру сработал просто отлично. Мы здорово оборонялись всей командой», — цитирует Сигурдссона Goal.