«Реал» выиграл у «Малаги» и увеличил отрыв от «Севильи» до четырёх очков

«Реал» выиграл у «Малаги» в матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 35-й минуте мяч после подачи с углового от Тони Крооса приземлился на голову Серхио Рамосу, и тот неотразимо пробил под перекладину. На исходе первого тайма Тони Кроос подал в штрафную, где мяч отскочил на Серхио Рамоса, который ногой переправил его под голкипером в сетку.
На 64-й минуте Хуан Карлос протолкнул мяч мимо двоих защитников, после чего пробил в ближний угол. Мяч отскочил к Хуанпи, и тот с левой ноги аккуратно, но сильно пробил в открытый ближний угол.
«Реал» (43 очка) занимает первое место в Примере, опережая идущую второй «Севилью» на четыре балла. «Малага» (21) идёт 13-й.