Оздоев: непонятно, кто вообще мог предлагать меня «Марселю»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал информацию, что этой зимой его кандидатуру предлагали французскому «Марселю», а также рассказал, как в раннем возрасте мог оказаться в киевском «Динамо» и немецком «Шальке».
«Разве это интерес, когда говорят, что якобы кто-то предлагал футболиста Оздоева «Марселю»? Непонятно, кто вообще может меня предлагать, когда мой агент в это время отдыхает на родине. Позвонил ему, спросил: «Ты что, в Марселе?». Он не понял, в чём дело. Когда я объяснил, вот, мол, в Интернете пишут, он ответил: «Ага, в Марселе. Только если Грозный переименовали в Марсель».
В 2009-м я уже играл за пределами России — в киевском „Динамо“, приехал туда из грозненского «Терека». Запомнился серьёзный уровень ребят. Сейчас многие из того состава играют в основе клуба, в сборной Украины. Например, Хачериди, вратарь Рудько, Жека Макаренко, играющий теперь левого защитника. В дубле Макаренко здорово смотрелся, но играл тогда на другой позиции – под нападающим. Удивился, когда увидел его слева в защите.
«Шальке»? Ко мне был серьёзный интерес. Даже летал подписывать контракт в Гельзенкирхен, сидел за одним столом с их спортивным директором. Но из-за запрета на зарубежные трансферы игроков в возрасте до 18 лет всё сорвалось. Руководство немецкого клуба всё равно хотело меня подписать, но пришлось бы два года ждать возможности играть. Из-за этого же не получилось подписать взрослый контракт с киевским «Динамо». В итоге вернулся в Россию», — сказал Оздоев в интервью «Советскому спорту».