«РБ Лейпциг» разгромил «Айнтрахт» и сократил отставание от «Баварии» до 3 очков

«РБ Лейпциг» разгромил «Айнтрахт» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 3:0.
В дебюте игры «Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления вратаря Лукаша Градецки, а Марвин Комппер открыл счет. На исходе первого тайма забил Тимо Вернер, а на 67-й минуте игрок гостей Хесус Вальехо отправил мяч в свои ворота.
«РБ Лейпциг» (39 очков) занимает второе место, отставая от «Баварии» на три балла. «Айнтрахт» (29) идет шестым.