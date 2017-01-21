Уолкер: «Тоттенхэм» может адаптировать свой стиль к любой ситуации на поле

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кайл Уолкер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.
«Думаю, что „Тоттенхэм“ может адаптировать свой стиль к любой ситуации на поле. Сегодня мы показали свой характер и умение переключаться прямо во время матча. Толкал ли я Стерлинга во время его выхода один на один? Я всё равно не достал бы мяч в той ситуации.
Гонка за „Челси“? Мы просто идём от игры к игре и не думаем об остальных командах. Нужно делать свою работу, потом посмотрим, что в итоге получится», — цитирует Уолкера BBC Sport.