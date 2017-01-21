«Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Палмейрасом» в первом матче после авиакатастрофы

«Шапекоэнсе» провёл первый матч после авиакатастрофы, которая унесли жизни большинства футболистов и членов тренерского штаба клуба. Бразильская команда в товарищеском матче сыграла вничью с «Палмейрасом» — 2:2.
На стадионе в Шапеко собрались 22 тыс. болельщиков. В составе «Шапекоэнсе» выступали игроки, арендованные у других южноамериканских клубов, а перед началом встречи три выживших игрока команды вынесли трофей Южноамериканского кубка.
29 ноября прошлого года самолёт с футболистами и тренерами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине, погиб 71 человек.