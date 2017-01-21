Рамос: всегда рад забить в матчах, которые складываются для «Реала» непросто

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Малагой» в матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Рамос оформил дубль.
«Я всегда рад внести свой вклад и забить, особенно в тех играх, которые складываются для команды непросто. Мы выбрались из сложной ситуации. В „Реале“ каждое поражение становится сигналом к началу слухов и дополнительного давления.
Мы очень хорошо начали сезон и должны быть вместе в трудные времена, которые начинаются после любого поражения. „Реал“ — это всегда большие требования. Сегодняшняя победа поможет команде оправиться от поражения в матче с „Севильей“, — цитирует Рамоса сайт „Реала“.