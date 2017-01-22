«Бастия»: мы сотрудничаем с расследованием инцидента с Балотелли

«Бастия» на своём официальном сайте опубликовала заявление в ответ на слова форварда «Ниццы» Марио Балотелли, который пожаловался на расизм со стороны болельщиков корсиканской команды после матча между командами в Лиге 1. По словам итальянца, фанаты использовали имитацию звуков обезьяны, чтобы оскорбить его.
«Мы с удивлением после матча узнали о фактах расизма на трибунах, о которых не сообщали судьи, делегат или представители „Ниццы“. „Бастия“ всегда была приверженцем ценностей спорта и уважения, а в нашей команде играют футболисты самых разных национальностей. Мы сотрудничаем с расследованием этого инцидента, чтобы пролить свет на такое неприемлемое поведение», — сказано в заявлении французского клуба.