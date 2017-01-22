В. Березуцкий: груда мышц – это Федя Чалов

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопрос о самом атлетичном футболисте команды.
«Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать», — сказал Березуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полная версия интервью с Василием Березуцким выйдет на «Чемпионате» 23 января утром.