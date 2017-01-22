Конте: если хочешь что-то выиграть, нужно сделать команду единой

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил значимость создания правильной атмосферы внутри команды.
«Если хочешь выиграть что-то по итогам сезона, важно сделать команду единой. Чтобы сплотить игроков, тренерский штаб, руководство клуба, нужен верный настрой. Я думаю, то, что мы этот настрой демонстрируем — самый важный фактор, который позволил нам подняться на первую строчку таблицы. Где бы я ни тренировал, я всегда пытался создать правильный настрой, потому что это самое важное, если ты хочешь провести успешный сезон. Нелегко это сделать, и прежде чем ты достигнешь своей цели, приходится пройти разные этапы, но я доволен тем, что сейчас команда – единое целое.
Когда начинаешь сезон и приходишь в новый клуб, тебе нелегко, потому что приходится прививать философию, привычки, образ мысли, приходится принимать решения относительно некоторых игроков – кто выйдет на поле в стартовом составе, кто будет в запасе, кто останется на трибунах. Ты создаёшь настрой день за днем, шаг за шагом своей работой, решениями, отношением, поведением своим и игроков. И надо точно знать, что это займёт много времени и потребует много усилий.
Важно верить в то, что ты делаешь, потому что только работа сможет улучшить ситуацию. Конечно, важно иметь сильных игроков, и у меня в команде отличные талантливые игроки, которые работают с полной отдачей и стараются прогрессировать в разных ситуациях и тактических аспектах», — цитирует Конте сайт «Челси».