Хёведес: ничего хорошего в игре «Шальке» не было, победили случайно

Защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес поделился впечатлениями от победы над «Ингольштадтом» (1:0) в домашнем матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
«Мы верили, что можем победить. Но чем больше длился матч, тем сложнее нам было играть. «Ингольштадт» хорошо защищался, однако нам удалось доставить им сложности. Поскольку обе команды защищались достаточно плотно, приходилось играть через длинные забросы и навесы. Гвидо Бургшталлер сделал своё дело и забил на 92-й минуте. Он много работал и был вознаграждён.
Никто не знает, в какой форме находятся соперники, но все они готовились к возобновлению чемпионата. К счастью, нам удалось забить в концовке. Это важная, пусть и случайная победа. Мы рады ей, но должны критично отнестись к содержанию игры. Нельзя сказать о сегодняшней игре что-то хорошее, так как ничего хорошего в ней было», — цитирует Хеведеса сайт «Шальке».