Эллардайс: «Эвертон» не виноват, что судья не остановил игру из-за травмы Шлуппа

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 22-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1). Единственный мяч на 87-й минуте забил Шеймус Коулман, когда форвард «орлов» Джеффри Шлупп получил повреждение и его команда играла вдесятером.
«Обидно принять такой результат, но мы могли бы сыграть немного лучше. Я посмотрел повтор гола и хочу сказать, что там, возможно, был офсайд.
Но судья должен был остановить игру из-за травмы Шлуппа. „Эвертон“ не виноват в том, что судья не дал свисток — это не забота игроков. Игроки должны бороться и делать своё дело. Мы могли бы повнимательнее сыграть с Коулманом в том эпизоде, а боковой судья мог бы поднять флажок», — цитирует Эллардайса Sky Sports.