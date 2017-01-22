Тульский «Арсенал» отдаст Фримпонга в аренду в Швецию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в Швеции.
«Мы договорились с Фримпонгом, игрок покинет „Арсенал“, думаю, в течение ближайших нескольких дней. Речь идёт об аренде в шведский клуб, название которого сказать пока не могу. Аренда будет рассчитана до лета. Контракт Фримпонга с „Арсеналом“ будет действовать ещё полтора года, так что игрок, возможно, ещё вернётся к нам. Однако я не думаю, что Фримпонг ещё закрепится в „Арсенале“, — сказал Балашов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Иваном Ковалёвым.
25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут.