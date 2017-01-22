Гришин: Гончаренко сказал, что доволен ребятами из дубля ЦСКА

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин сообщил, что наставник основной команды Виктор Гончаренко доволен игроками «молодёжки», а также поделился мнением о перспективах нападающего Тимура Жамалетдинова.
«Тимур Жамалетдинов уже созрел для РФПЛ? По товарищеским играм делать такие выводы всё-таки рано. Радует другое. Смотрел эти два матча. Тимур играл хорошо, не выпадал из общего рисунка, не был белой вороной. Да ещё и дважды забил. «Пяст» – довольно крепкая команда, а Тимур в хорошем стиле сумел поразить ворота. Признак того, что футболист уже приближается к основе. Разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Насколько я понял, он доволен ребятами из дубля. Мы, конечно, очень рады за Тимура. Парень из нашей школы попадает в первую команду. Но, как я уже сказал, давайте ещё подождём и посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Товарищеские матчи отличаются от поединков в РФПЛ. В принципе, я год назад говорил, что Жамалетдинов был к основе немного ближе, чем Чалов. Но выбор главного тренера пал на Федора.
Три года назад британская The Guardian написала, что Жамалетдинов своей игрой напоминает Суареса. Мы провели турнир, и про него написали, что он второй Луис. После этого мы долго с Тимуром разговаривали. Я ему сказал, что это только авансы и надо быть не Суаресом, а Жамалетдиновым. И он понял. На самом деле, мальчик, забивший за два года в дубле 48 голов, не может не считаться талантом. И в Лиге чемпионов он, кажется, в 10 матчах забил 12 голов. Но этот талант нужно направить в правильное русло. Загадывать пока не стоит. На Базелюка тоже рассчитывали, а сейчас его в ЦСКА нет…
Ни у Жамалетдинова, ни у Чалова голова закружиться не должна. Во-первых, они москвичи. У них очень адекватные родители, которые не дадут слететь с катушек. Надеемся, что наша работа не пропадёт даром, и очередная группа ребят появятся в основе. От нас президент и генеральный директор клуба именно этого и требуют. Мы очень трепетно относимся к нашей молодёжи и радуемся её успехам», — цитирует Гришина «Спорт-экспресс».