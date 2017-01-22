«Анжи» проиграл казахстанскому «Актобе» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Актобе», единственный мяч в первом тайме забил Жуниньо.
«Анжи» (стартовый состав): Юрченко, Тигиев, Дьяков, Жиров, Паршивлюк, Дудиев, Тетрашвили, Дедечко, Хадарцев, Кацаев, Асильдаров.
В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Актобе» занял шестое место.
После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяет 8 баллов.
Контрольный матч.
«Анжи» (Россия) — «Актобе» (Казахстан) — 0:1.