Лапочкин — о разговорах судей с руководством клубов: ошибся человек, ну что? Повесить его?

Бывший арбитр Сергей Лапочкин рассказал о своём отношении к разговорам между судьями и руководителями футбольных клубов.

«Тогда не было запрещено, тогда можно было [заходить в раздевалку к арбитрам]. Ну, не то что можно было приходить, но приходили и спрашивали. И на самом деле очень много вопросов снималось тем, что ты объяснял решение. Либо просто иногда говорил руководителю, там, тренеру клуба: я ошибся. И нормальные люди на это нормально реагируют. Ну ошибся человек, ну что? Ну что с тобой делать? Повесить тебя?

Были ли угрозы физического воздействия? Ну, безусловно, были. И не раз. И во время игры были, и футболисты иногда что-то там говорили» — сказал Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»