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Червиченко: у «Спартака» с «Балтикой» вышли футболисты, которые не должны быть в команде

Червиченко: у «Спартака» с «Балтикой» вышли футболисты, которые не должны быть в команде
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Было понятно, что полоса везения «Спартака» должна была закончиться. Последний матч они выиграли за счёт фарта, а не мастерства. Но думал, что всё закончится попозже — в финале. Не думал, что с «Балтикой» может произойти такое. Вчера не было везения, ничего не залетало.

У «Спартака» ничего не поменялось. Если бы не показывали вчера Слишковича на бровке, можно было подумать, что это ещё Абаскаль до сих пор в команде. Увидели «Спартак», который был практически весь сезон. На матч вышли футболисты, которые вообще в «Спартаке» не должны быть с амбициями клуба. Команда не очень хорошо подготовлена и укомплектована. Куда ни ткни, везде всё не очень хорошо. Успехи, которые были, — полоса везения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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