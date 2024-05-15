Определены финалисты в борьбе за награду лучшему игроку сезона РПЛ

В число финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги вошли 10 футболистов. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Претенденты на звание лучшего игрока сезона в РПЛ:
Константин Тюкавин («Динамо»);
Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Максим Глушенков («Локомотив»);
Матео Кассьерра («Зенит»);
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
Срджан Бабич («Спартак»);
Евгений Латышонок («Балтика»);
Александр Максименко («Спартак»);
Ираклий Квеквескири («Факел»);
Джон Кордоба («Краснодар»).
Отмечается, что на втором этапе больше всех голосов набрал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. На втором этапе голосовали болельщики.
Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура пройдут в одно время.