«Утром работай — вечером танцуй». Вендел пошутил о том, как держать себя в форме

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, как держать себя в хорошей форме.

– Летом в твоих соцсетях генерилось много видео: на них ты либо пашешь как сумасшедший, либо красиво отдыхаешь с друзьями. Как тебе удаётся совмещать и при этом держать форму?

– Утром работай, вечером танцуй! Шутка, конечно. На самом деле всё просто: в отпуске я работаю в поте лица с понедельника по пятницу, а в субботу не тренируюсь и позволяю себе делать то, что захочу: встречаюсь с друзьями, гуляю, танцую. Если подходить ко всему с головой, не перебарщивать, высыпаться и восстанавливаться, никаких проблем с совмещением этих вещей не будет. Суббота – день для отдыха, потому что в воскресенье нет тренировок, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.