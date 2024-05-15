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Объявлены судейские назначения на перенесённые матчи 24-го тура Первой лиги

Объявлены судейские назначения на перенесённые матчи 24-го тура Первой лиги
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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на перенесённые матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: Станислав Матвеев (Троицк) – Алексей Ермилов (Москва), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Ленинградец» — «Арсенал»: Олег Соколов (Воронеж) – Артём Перов (Москва), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Роман Марнавский (Санкт-Петербург), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Пётр Петухов (Москва);

«Волгарь» — «Нефтехимик»: Сергей Куликов (Саранск) – Виталий Жолобов (Волжский), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Шинник» — «Акрон»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Артём Харин (Вологда), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Торпедо» — «Кубань»: Инал Танашев (Нальчик) – Михаил Кистанов (Энгельс), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Александр Кабаков (Москва), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск).

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