Жеребьёвка определения хозяина Суперфинала Кубка России пройдёт 15 мая

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Сегодня, 15 мая, пройдёт жеребьёвка, по итогам которой определится клуб-хозяин Суперфинала Фонбет Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Начало жеребьёвки — в 23:30 по московскому времени. Клуб-хозяин сможет выбрать форму, раздевалку, скамейку запасных, время начала предыгровой тренировки, время начала предыгровой пресс-конференции.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Вчера, 14 мая, первым участником Суперфинала Кубка России стала калининградская «Балтика». В финале Пути регионов команда Сергея Игнашевича обыграла московский «Спартак» — 1:0. Сегодня, 15 мая, ответный матч финала Пути РПЛ проведут «Зенит» и ЦСКА. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.