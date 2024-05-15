Червиченко: «Балтика» стратегически провалила сезон, поставив всё на Кубок России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах «Балтики» в РПЛ и Кубке России сезона-2023/2024.

«Сочи» и «Балтика» мне очень нравятся. Симпатизирует, как работает Игнашевич. У команды есть понимание игры, прекрасно выскакивают в контратаку, есть исполнители. «Балтика» — приличная команда. Но стратегически проиграли сезон, потому что ставят всё на Кубок. Возможно, что и выиграют, но в РПЛ они пару раз провалились. Теперь в зоне прямого вылета. Будет обидно, если покинут РПЛ. Это очень интересная команда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 14 мая, «Балтика» провела финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.