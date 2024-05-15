Гладилин: «Спартак» не заслужил поражения с «Балтикой», были шансы сравнять и выйти вперёд

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой». Игра завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.

«Спартак» не заслуживал поражения с «Балтикой». Второй тайм играл с явным преимуществом, имел много моментов, чтобы сравнять и даже выйти вперёд. «Балтика» сражалась. Забив ранний мяч, калининградцы играли по счёту. Нельзя сказать, что «Спартак» не хотел победить, просто упустили игрока «Балтики», который реализовал свой момент. А калининградцы выдержали натиск команды Слишковича», — сказал Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.