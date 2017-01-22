Венгер: не знаю, была ли у Косельни хотя бы тысячная доля офсайда

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал спорный эпизод, случившийся в матче 22-го тура АПЛ с «Бернли». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
На 97-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Бёрнли», хотя за мгновение до этого Лоран Косельни, на котором и были нарушены правила, залез в положение «вне игры». Алексис Санчес реализовал 11-метровый, и «канониры» победили.
«По телевизору мне показалось, что пенальти был. Да, Косельни оттягивался назад перед подачей, но была ли там хотя бы тысячная доля офсайда? Не знаю», — цитирует Венгера BBC.