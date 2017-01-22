Кэхилл: Диего Коста отреагировал на слухи лучшим из возможных способов

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился впечатлениями от победы над «Халл Сити» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих.
«Этот уик-энд складывался для „Челси“ удачно, и мы знали, как важно победить „Халл“. Шанс оторваться от конкурентов выпадает редко, так что им надо пользоваться. При счёте 1:0 мы переживали за исход встречи, потому что в АПЛ всякое может случиться. Но второй мяч всё решил.
Диего Коста рад вернуться. Там было много разных разговоров и сплетен… Стоило ему пропустить один матч, как тут же появилось множество гипотез и версий. Это начинало немного утомлять, но Коста отреагировал на слухи лучшим из возможных способов — забил гол. Мы очень рады снова видеть его в команде», — сказал Кэхилл в эфире Sky Sports.