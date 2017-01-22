Из-за дисквалификации на четыре игры Джака пропустит матч «Арсенала» с «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, который получил прямую красную карточку в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (2:1), пропустит из-за дисквалификации четыре матча в связи с тем, что удаление стало для него вторым в сезоне.
После первой красной карточки Джака был условно дисквалифицирован на три встречи, а после сегодняшнего удаления условная дисквалификация автоматически вступила в силу. Таким образом, 24-летний швейцарский футболист пропустит матч Кубка Англии с «Саутгемптоном» (28 января), а также игры чемпионата с «Уотфордом» (31 января), «Челси» и «Халл Сити» (4 и 11 февраля).