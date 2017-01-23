«Халл» сделал официальное заявление по травме Мэйсона

«Халл Сити» на своём официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья полузащитника команды Райана Мэйсона. Напомним, в матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. Ранее сообщалось, что у полузащитника проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг.
«Клуб подтверждает, что Райан Мэйсон получил перелом черепа в матче с „Челси“. Он был доставлен в госпиталь, где перенёс операцию. Райан находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение следующих нескольких дней», — сказано в заявлении клуба.