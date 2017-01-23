Фёллер: Хавьер Эрнандес определённо останется в «Байере»

Нападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес не покинет свой нынешний клуб. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Руди Фёллер.
«Эрнандес определённо останется в «Байере». А приобретение новых футболистов не является для нас необходимостью. Поэтому вряд ли у нас появятся новые игроки. Скорее мы избавимся от одного-двух футболистов», — приводит слова Фёллера Sky.
По ходу нынешнего сезона немецкие СМИ неоднократно сообщали, что Эрнандес может покинуть «Байер». Однако и сам мексиканский футболист отмечал, что смена клубной прописки в его планы не входит. Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до лета 2018 года.