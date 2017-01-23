Сломка: «Бавария» вела со мной переговоры, но предпочла Гвардиолу

Бывший главный тренер «Шальке-04», «Ганновера» и «Гамбурга» Мирко Сломка отметил, что мюнхенская «Бавария» дважды проявляла интерес к нему. Однако до конкретных предложений дело не доходило, и Сломка не работал у руля немецкого гранда.
«В сезоне-2007/2008 переговоры с «Баварией» не углубились, поскольку я возглавлял «Шальке-04» и хотел стать чемпионом Германии, а не кокетничать с «Баварией». К сожалению, нам не удалось выиграть Бундеслигу. По ходу первого круга сезона-2012/13 «Бавария» вновь вела со мной переговоры, но предпочла Гвардиолу», — приводит слова Сломки ARD.