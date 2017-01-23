Л. Адриано: рассказали, что у «Спартака» поддержка трибун сильнее, чем в Донецке

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как много для него значит поддержка болельщиков, а также поведал, что он не ожидает больших изменений в культуре и быте, учитывая, что он долгое время выступал за донецкий «Шахтёр».
«Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун ещё сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я в свою очередь буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.
Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я всё-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта», — цитирует форварда пресс-служба «Спартака».