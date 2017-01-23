Фе: продавать А. Рамоса? Кто сказал, что Обамейянг будет играть во всех матчах?

Бывший главный тренер «Айнтрахта» и «Гамбурга» Армин Фе раскритиковал руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» из-за нападающего Адриана Рамоса. Дортмундцы готовы расстаться с футболистом, который близок к переходу в китайский клуб «Чунцин Лифань». Руководство этого клуба выразило готовность заплатить за игрока € 12 млн. Фе сомневается, что форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг будет выходить на поле во всех матчах.
«Продавать Рамоса? Опасно делать это и никого не брать взамен. И кто сказал, что Обамейянг будет играть во всех матчах?» — приводит слова Фе интернет-издание Sport1.