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Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет, Траоре пока не оставил цельного впечатления

23 января 2017, понедельник. 12:11. Футбол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о нападающем Джафаре, который тренировался с командой на первом сборе, а также отметил, какое впечатление оставил форвард Ласина Траоре.

«Джафара не будет в команде. Он из Буркина-Фасо. В идеале команда должна быть адаптирована под несколько схем. Эволюционировать. Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику тебя анализировать. Ближе к весне мы поймём, какая схема нам больше подходит.

Игнашевич вызывает восхищение и уважение, как он готовится к каждому сбору, каждой тренировке. Делает всё на максимуме. Его класс и понимание игры нужны команде.

Я пытаюсь выжать максимум из того, что есть. У нас есть селекционный отдел, но зимой сложно найти качественного игрока. Мы ждём трансферов, но если их не будет, будем исходить из того, что есть. Траоре пока не оставил цельного впечатления», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Ласина Траоре Сергей Игнашевич
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23 января 2017, понедельник
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