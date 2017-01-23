Попов: я могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что не собирается покидать команду и был бы рад завершить карьеру в стане красно-белых. Болгарин перешёл в «Спартак» летом 2015 года из «Кубани»
«Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в „Спартаке“ и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать. Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально.
Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить, что закончу карьеру в „Спартаке“. Это было бы очень здорово», — цитирует Попова ТАСС.