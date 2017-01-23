Источник: несколько китайских клубов проявляют интерес к форварду «Зенита» Дзюбе

Несколько китайских команд заинтересованы в приобретении нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом сообщает «Советский спорт».
В услугах 28-летнего форварда заинтересованы как минимум два китайских клуба, названия которых не разглашаются. Сине-бело-голубые могут рассчитывать на многомиллионную сделку, а сам футболист – на самый крупный контракт в истории российского футбола.
Ранее один из китайских клубов уже выступал с предложением контракта другому российскому нападающему — Фёдору Смолову, но форвард «Краснодара» отказался от перехода.