Смолов: отказался от космического предложения из Китая не раздумывая

Нападающий сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о вариантах для продолжения карьеры, которые у него были прошлым летом, а также поделился планами на будущее.
«Правда ли, что «Лилль» выходил на меня прямо на Евро-2016? Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с «Лиллем», они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать «Лилль», играя в «Краснодаре»?
У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всём чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов всё-таки добраться.
Каким вижу себя года через три? Я вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата — в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней», — цитирует Смолова еженедельник «ФУТБОЛ».