«Ливерпуль» отдал Марковича в аренду «Халлу» до конца сезона

«Халл Сити» объявил о переходе полузащитника «Ливерпуля» Лазара Марковича на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, информирует пресс-служба «тигров».
22-летний игрок сборной Сербии перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года и отыграл за красных 34 матча. Первую часть нынешнего сезона Маркович провёл в лиссабонском «Спортинге».
Полузащитник принял участие в шести матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Португалии, проведя на поле всего 205 минут. За это время он забил один гол и получил жёлтую карточку.