Кирьяков: видно, что игроки тульского «Арсенала» устали, нагрузки сказываются

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков проанализировал контрольный матч с «Шахтёром» из Караганды (0:1). Тульская команда пропустила на 90-й минуте с пенальти.
«Ещё один хороший тест для нас, полезной информации получили много. Посмотрели Расича в деле. По игрокам в эпизодах видно, что они устали. Нагрузки сказываются. Где-то не бежали, где-то не успевали, в атаке не хватало агрессии. Подходы к чужим воротам были, но снова не реализовали моменты.
Во втором тайме дали молодым ребятам почувствовать, что такое играть за основу, попробовали разные схемы. Будем определяться по молодым игрокам, время на это будет. Игру команды на стандартах не назвал бы идеальной», — цитирует Кирьякова официальный сайт «Арсенала».